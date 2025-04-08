Адвокат Ефремова высказался о творческом будущем артиста

Адвокат Падалко: Режиссеры посещали Ефремова в колонии и обговаривали роли

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко рассказал о творческих планах заслуженного артиста России. Его слова приводит KP.RU.

По словам правозащитника, у актера есть творческое будущее. «Он талантлив и предан актерскому ремеслу. В колонии его уже посещали режиссеры, обговаривая будущие роли», — отметил он, добавив, что и в самом учреждении Ефремов принимал активное участие в художественной самодеятельности и обучал заключенных актерскому мастерству.

Падалко подчеркнул, что актер «буквально вдохновлял окружающих».

Ранее сообщалось, что здоровье Михаила Ефремова ухудшилось после объявления об условно-досрочном освобождении.