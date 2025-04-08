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16:47, 8 апреля 2025Культура

Адвокат Ефремова высказался о творческом будущем артиста

Адвокат Падалко: Режиссеры посещали Ефремова в колонии и обговаривали роли
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко рассказал о творческих планах заслуженного артиста России. Его слова приводит KP.RU.

По словам правозащитника, у актера есть творческое будущее. «Он талантлив и предан актерскому ремеслу. В колонии его уже посещали режиссеры, обговаривая будущие роли», — отметил он, добавив, что и в самом учреждении Ефремов принимал активное участие в художественной самодеятельности и обучал заключенных актерскому мастерству.

Падалко подчеркнул, что актер «буквально вдохновлял окружающих».

Ранее сообщалось, что здоровье Михаила Ефремова ухудшилось после объявления об условно-досрочном освобождении.

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