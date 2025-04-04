Лоза раскритиковал возвращение Ефремова в кино после УДО

Юрий Лоза обвинил желающих снимать Ефремова режиссеров в отсутствии морали

Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал возможное возвращение в киноиндустрию актера Михаила Ефремова после его условно-досрочного освобождения (УДО). Его комментарий приводит «Абзац».

Лоза заявил, что режиссеры, которые готовы работать с Ефремовым, хотят прорекламировать свои проекты за счет участия освободившегося из колонии актера. «Никого не интересует моральный аспект. Там, где крутятся большие деньги, нравственный вопрос уходит на второй план», — добавил музыкант.

По словам продюсера Евгения Морозова, после выхода из колонии Ефремов станет одним из самых высокооплачиваемых актеров России. Он сообщил, что съемки уже запланированы на май, а гонорар Ефремова составит два с половиной миллиона рублей за день. Продюсер добавил, что эти суммы в разы больше, чем у артистов Дмитрия Нагиева и Сергея Бурунова.

Ранее адвокат Ефремова рассказал, что у его клиента подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком. По словам правозащитника, сразу после освобождения из колонии актер отправится на обследование и лечение.