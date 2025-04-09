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07:55, 9 апреля 2025Силовые структуры

Двоих авторитетов заподозрили в привлечении шести россиян в экстремистскую организацию

В Ивановской области правоохранители задержали 8 мужчин за экстремизм
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Ивановской области правоохранители задержали восьмерых местных жителей за экстремизм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчины проходят подозреваемыми по статье 282.2 УК РФ («Организация и участие в деятельности экстремистской организации»). Один из них также подозревается по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Всех фигурантов хотят отправить под стражу. Ранее они неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

По версии следствия, двое подозреваемых, у которых был авторитет среди криминалитета, организовали деятельность запрещенной в России экстремистской организации и привлекли в нее еще шесть человек. Далее они стали пропагандировать криминальные традиции и правила, следовать преступной иерархии и собирать деньги, в том числе для оказания финансовой помощи тем, кто находится в местах лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Апелляционный военный суд пересмотрел дело банды киллеров Аслана Гагиева по кличке Джако о преступном сообществе.

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