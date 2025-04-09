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07:18, 9 апреля 2025Силовые структуры

Двух россиянок осудили за создание «биржи труда» для мигрантов

На Камчатке суд приговорил 2 женщин за незаконную помощь мигрантам в легализации
Варвара Митина (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил двоих местных жительниц к одному году лишения свободы условно за создание «биржи труда» для мигрантов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Женщин также оштрафовали. Их признали виновными по статье 322.1 УК РФ.

По версии следствия, с апреля 2022-го по август 2023 года за деньги они подписывали фиктивные договоры от имени работодателя с гражданами одной из республик Средней Азии, а потом отправляли уведомления об этом в орган миграционного учета. Таким образом женщины помогали мигрантам незаконно легализоваться в России и получить разрешение на временное пребывание. В реальности осужденные не планировали предоставлять иностранцам работы.

Ранее сообщалось, что в Югре трое местных жителей пойдут под суд за незаконную легализацию в России более 700 иностранцев.

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