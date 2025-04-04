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15:31, 4 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе возбудили 57 дел против незаконно легализовавшей мигрантов ОПГ

В Югре осудят ОПГ за незаконную легализацию 700 мигрантов в Ханты-Мансийске
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Югре трое местных жителей пойдут под суд за незаконную легализацию в России более 700 иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным агентства, женщина из Ханты-Мансийска создала группировку, занимающуюся незаконной миграцией. В качестве членов ОПГ она привлекла свою знакомую, которая занималась оформлением документов в миграционной сфере, и одного сотрудника МФЦ.

По данным прокуратуры, ОПГ действовала с 2018 по 2024 год. За это время они заработали более 2,5 миллиона рублей. Участники ОПГ незаконно оформляли документы для трудовой деятельности иностранцев, создавали липовые трудовые договоры, занимались регистрацией по адресам, где фактически они не проживали, и незаконно ставили их на миграционный учет. Таким образом, им удалось легализовать более 700 человек на территории Югры, и еще 56 приезжих из стран ближнего зарубежья поставили на миграционный учет нелегально, выдав им поддельные регистрации. Сейчас более 400 иностранцев уже покинули Россию. Местонахождение остальных устанавливают правоохранители.

В отношении фигурантов возбуждено 57 уголовных дел по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции») и статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»).

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии задержан бывший начальник отдела по вопросам миграции МВД Баксанского района республики за незаконную выдачу российского паспорта иностранке.

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