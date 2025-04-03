Бывший начальник отдела миграции МВД попался на незаконной выдаче российского паспорта

СК задержал экс-начальника отдела миграции МВД КБР за выдачу паспорта иностранке

В Кабардино-Балкарии задержан бывший начальник отдела по вопросам миграции МВД Баксанского района республики за незаконную выдачу российского паспорта иностранке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Полицейского подозревают в совершении преступления по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции с использованием служебного положения»).

По версии следствия, в апреле 2023 года к нему через посредника обратилась гражданка иностранного государства с просьбой выдать паспорт гражданина России. Начальник дал соответствующее поручение подчиненным. В мае того же года иностранка незаконно получила документ.

Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ и МВД.

2 апреля стало известно, что по поручению президента России Владимира Путина образована Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев в составе МВД.