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11:20, 2 апреля 2025Силовые структуры

Путин поручил образовать в составе МВД Службу по вопросам регистрации иностранцев

Путин поручил образовать Службу по вопросам регистрации иностранцев МВД России
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Краснов рассказал об итогах проверки работы по контролю за мигрантами

Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил образовать в составе МВД Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля.

В тексте документа сказано, что глава государства поручил образовать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан на базе Главного управления по вопросам миграции МВД в целях совершенствования государственного управления в сфере миграции. Кроме того, там сказано, что министру внутренних дел России в трехмесячный срок поручается обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение организационных мероприятий, предусмотренных настоящим указом.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура выявила значительные упущения в работе полиции при миграционном контроле. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации,

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    Продолжение в новости Назначен глава создаваемой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
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