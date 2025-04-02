Путин поручил образовать в составе МВД Службу по вопросам регистрации иностранцев

Путин поручил образовать Службу по вопросам регистрации иностранцев МВД России

Краснов рассказал об итогах проверки работы по контролю за мигрантами

Начало событий в новости Краснов рассказал об итогах проверки работы по контролю за мигрантами

Президент России Владимир Путин поручил образовать в составе МВД Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля.

В тексте документа сказано, что глава государства поручил образовать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан на базе Главного управления по вопросам миграции МВД в целях совершенствования государственного управления в сфере миграции. Кроме того, там сказано, что министру внутренних дел России в трехмесячный срок поручается обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение организационных мероприятий, предусмотренных настоящим указом.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура выявила значительные упущения в работе полиции при миграционном контроле. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации,