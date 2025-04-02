Назначен глава создаваемой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Кикотя главой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Начальник создаваемой службы будет иметь статус первого заместителя министра внутренних дел Российской Федерации.
В тексте документа сказано: «Назначить Кикотя Андрея Владимировича первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации — начальником Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».
По информации Генпрокуратуры, с 2017 года Кикоть занимал пост заместителя генерального прокурора Российской Федерации по Южному федеральному округу.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил образовать в составе МВД Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев.