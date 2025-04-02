Краснов рассказал об итогах проверки работы по контролю за мигрантами

Генпрокуратура выявила упущения в работе полиции по контролю за мигрантами

Генпрокуратура выявила значительные упущения в работе полиции при миграционном контроле. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, передает РИА Новости.

По его данным, проверка показала отсутствие актуальной информации о статусе перемещения иностранцев и обеспечения их выезда из страны. Прокуроры оспорили 1,5 тысячи случаев фиктивных оснований для легализации мигрантов.

МВД уже скорректировало работу в этой области, увеличив на 70 процентов число выявленных преступлений по организации незаконной миграции, рассказал Краснов.

Ранее стало известно, что прокуроры пресекли многомиллионные закупки Социальным фондом России средств реабилитации для инвалидов по завышенным ценам.

