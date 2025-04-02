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11:15, 2 апреля 2025Силовые структуры

Краснов рассказал об итогах проверки работы по контролю за мигрантами

Генпрокуратура выявила упущения в работе полиции по контролю за мигрантами
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Генпрокуратура выявила значительные упущения в работе полиции при миграционном контроле. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, передает РИА Новости.

По его данным, проверка показала отсутствие актуальной информации о статусе перемещения иностранцев и обеспечения их выезда из страны. Прокуроры оспорили 1,5 тысячи случаев фиктивных оснований для легализации мигрантов.

МВД уже скорректировало работу в этой области, увеличив на 70 процентов число выявленных преступлений по организации незаконной миграции, рассказал Краснов.

Ранее стало известно, что прокуроры пресекли многомиллионные закупки Социальным фондом России средств реабилитации для инвалидов по завышенным ценам.

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