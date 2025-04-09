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12:43, 9 апреля 2025Ценности

Экс-директор оценил состояние Дома моды Вячеслава Зайцева фразой «остались одни руины»

Экс-директор Головин заявил, что от Дома моды Вячеслава Зайцева остались руины
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Экс-директор Николай Головин оценил состояние Дома моды Вячеслава Зайцева фразой «остались одни руины». Его комментарий публикует «Абзац».

По словам близкого друга кутюрье, в настоящее время предпосылки к позитивному развитию Дома моды отсутствуют. Данное обстоятельство он связывает с тем, что сын кутюрье Егор Зайцев долгое время боролся с отцом и его окружением, в результате чего в компании не осталось достойных специалистов.

«Можно с сожалением констатировать, что легендарного Дома моды Вячеслава Зайцева больше не существует. От него фактически остались одни руины. К сожалению, такой печальный финал», — заявил Головин.

Ранее в апреле невестка модельера Вячеслава Зайцева Екатерина Ромашкина высказалась о будущем его Дома моды.

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