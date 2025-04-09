Европа испугалась вывода американских войск без предупреждения

Bloomberg: Европа призвала США заранее уведомлять о планах по выводу войск

Страны Европы призвали США заранее уведомлять о планах по выводу войск с континента, так как им нужно время, чтобы подготовиться к сокращению американского присутствия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейские союзники призывают США координировать любые планы по сокращению своего военного присутствия на континенте, чтобы избежать дестабилизации обороны НАТО», — говорится в материале.

Отмечается, что европейские чиновники продолжают доказывать Вашингтону, какие политические преимущества он получает от военного присутствия в Европе. При этом в Европе убеждены, что администрация президента США Дональда Трампа почти наверняка выведет примерно 80 тысяч американских военнослужащих с континента, в том числе из некоторых восточноевропейских стран.

Ранее появилась информация о том, что высокопоставленные чиновники Министерства обороны США рассматривают возможность вывода 10 тысяч военнослужащих из Восточной Европы.