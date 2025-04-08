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12:48, 8 апреля 2025Мир

США задумались о выводе тысяч военных из Европы

NBC: В Пентагоне рассматривают возможность вывода из Европы 10 тысяч солдат
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Tom Brenner / Reuters

Высокопоставленные чиновники Министерства обороны США рассматривают возможность вывода 10 тысяч военнослужащих из Восточной Европы. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Предложение Пентагона предусматривает возможность вывода части 20-тысячного контингента, который был направлен в Восточную Европу в 2022 году для укрепления обороноспособности стран, граничащих с Украиной. Точное число солдат, которые могут быть выведены из региона, еще обсуждается, но речь может идти о половине американских сил.

Отмечается, что возможное сокращение численности американских войск уже вызвало опасения европейских союзников США. По данным телеканала, предложение Пентагона в Европе восприняли как отказ от обязательств перед своими давними союзниками на фоне «растущей российской угрозы».

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что США должны предоставить союзникам по НАТО подробный план на случай вывода американских войск из Европы. По его словам, план нужен для того, чтобы «у России не было возможности попытаться что-то предпринять».

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