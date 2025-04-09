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18:24, 9 апреля 2025Мир

Фаворит на пост президента Польши заявил о преимуществе перед украинцами

Навроцкий: Поляки будут иметь преимущество над украинцами в здравоохранении
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Поляки всегда будут иметь преимущество перед украинцами в сферах национального здравоохранения и образования. Об этом заявил кандидат на пост президента Польши от партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий, пообещав принять соответствующий законопроект в случае победы, передает «Польское агентство новостей» (PAP).

«Конечно, им [иностранцам] также положен пакет здравоохранения. Но это поляки имеют право первенства в польской системе здравоохранения. И такого типа решения будут в моем проекте закона», — отметил один из фаворитов на пост главы государства.

Навроцкий также подчеркнул, что этот шаг отразит суверенность Польши и право ей самой решать судьбу, в обход мнения чиновников стран Европейского союза (ЕС). Он резюмировал, что его предвыборным лозунгом является призыв «Во-первых, Польша, во-первых, поляки».

Ранее Навроцкий заявил, что «глубоко разочарован» украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Политик напомнил, что украинские беженцы получили большую поддержку от Варшавы.

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