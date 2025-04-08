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01:07, 8 апреля 2025Мир

В Польше заявили о разочаровании Зеленским

Кандидат в президенты Польши Навроцкий заявил, что разочарован Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Carlos Jasso / Reuters

Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил, что «глубоко разочарован» украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Политик напомнил, что украинские беженцы получили большую поддержку от Варшавы. Польша помогла украинской армии, добавил он.

«Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован президентом Зеленским», — подчеркнул политик.

Ранее польский портал Myśl Polska писал, что Украине осталось лишь бороться за степень зависимости от США.

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