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18:06, 9 апреля 2025Мир

Германия изменит миграционную политику

Мерц: Германия увеличит срок проживания в стране для получения гражданства
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Новое правительство Германии увеличит срок проживания в стране, необходимый для получения немецкого гражданства, с трех до пяти лет. Об этом заявил глава Христианско-демократического союза Германии (ХДС/ХСС) и главный кандидат на должность канцлера Фридрих Мерц, передает агентство Reuters.

«Получение гражданства займет минимум пять лет», — отметил он.

Партии, которые войдут в состав нового немецкого правительства, согласовали и другие меры, направленные на сдерживание нелегальной миграции, включая отказы просителям убежища на границе, разрешение депортировать беженцев в Сирию и приостановку программы воссоединения семей.

Ранее стало известно, что лидеры консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) завершили переговоры о создании правящей коалиции.

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