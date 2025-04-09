Германия изменит миграционную политику

Мерц: Германия увеличит срок проживания в стране для получения гражданства

Новое правительство Германии увеличит срок проживания в стране, необходимый для получения немецкого гражданства, с трех до пяти лет. Об этом заявил глава Христианско-демократического союза Германии (ХДС/ХСС) и главный кандидат на должность канцлера Фридрих Мерц, передает агентство Reuters.

«Получение гражданства займет минимум пять лет», — отметил он.

Партии, которые войдут в состав нового немецкого правительства, согласовали и другие меры, направленные на сдерживание нелегальной миграции, включая отказы просителям убежища на границе, разрешение депортировать беженцев в Сирию и приостановку программы воссоединения семей.

Ранее стало известно, что лидеры консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) завершили переговоры о создании правящей коалиции.