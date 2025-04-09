Глава Минфина США высказался о торговой войне с Китаем

Глава Минфина США Бессент заявил, что не считает конфликт с КНР торговой войной

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что не считает нынешнюю эскалацию в отношениях с Китаем торговой войной. Его слова приводит ТАСС.

«Китай пошел на эскалацию, и президент [США Дональд] Трамп очень мужественно отреагировал на это», — рассказал политик.

Глава Минфина подчеркнул, что власти Штатов собираются работать над решением этой проблемы с торговыми партнерами.

«Увидим, что предпримет Китай. Но в чем я уверен, так это в том, что действия КНР скажутся на их экономике гораздо сильнее, чем на нашей», — отметил Бессент.

Ранее Трамп поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов.

В настоящий момент более 75 стран обратились к представителям Штатов, включая Министерства торговли, казначейства и USTR, с просьбой обсудить решение по торговым барьерам и тарифам. Учитывая, что эти государства не стали вводить ответные меры, добавил Трамп, он приостановит действие пошлин на 90 дней. На этот период пошлины для всех стран будут снижены до 10 процентов.