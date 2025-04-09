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16:01, 9 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали одно из главных препятствий для переговоров по Украине

Депутат Чепа: Европейские страны препятствуют переговорам по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Одним из главных препятствий для переговоров по Украине является позиция ряда европейских стран, стремящихся саботировать процесс мирного урегулирования, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Когда президент США Дональд Трамп заявил о необходимости переговоров, мир, как говорят европейцы, перевернулся, и все изменилось. Сегодня они стремятся всячески поддерживать продолжение конфликта, выдвигая предложения, которые, в лучшем случае, приведут к приостановке боевых действий. Но за этим последует новый виток эскалации», — сказал политик.

По словам Чепы, мирному урегулированию мешает, в частности, позиция Франции и Великобритании, призывающих отправить миротворцев на Украину. Такой подход, уверен депутат, способен только спровоцировать новое противостояние.

«Они сегодня пытаются давить и на США, и на Россию. Они мешают реализации планов Вашингтона, который не устраивает европейцев ни в политическом, ни в экономическом аспектах. Поэтому представители некоторых западных стран делают все, чтобы сорвать переговоры или пустить их не в то русло», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ряд западных дипломатов в ООН пытаются сорвать российско-американские мирные переговоры по Украине. Он отметил, что представители Великобритании и некоторых стран Евросоюза «моментально "переобулись"».

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