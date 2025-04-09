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07:07, 9 апреля 2025Мир

Полянский заявил о попытке ряда западных дипломатов сорвать переговоры по Украине

Полянский: ряд западных дипломатов хотят сорвать переговоры РФ и США по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Ряд западных дипломатов в ООН пытаются сорвать российско-американские мирные переговоры по Украине. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что представители Великобритании и некоторых стран Евросоюза «моментально "переобулись"». В частности, пояснил дипломат, ранее на Западе призывали Москву прекратить «неспровоцированную агрессию» и вывести войска из Украины. Однако теперь Россию обвиняют в нарушении предлагаемого президентом США Дональдом Трампом перемирия и призывают пойти на бессрочное прекращение огня.

Ранее сообщалось, что разногласия между США и Европой по поводу частичного допуска России к системе SWIFT могут сорвать мирные переговоры по Украине. «То, что обещало стать полезным, небольшим шагом вперед, было перехвачено европейскими и украинскими усилиями по блокированию незначительных уступок России», — отметило издание Responsible Statecraft.

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