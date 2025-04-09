Полянский: ряд западных дипломатов хотят сорвать переговоры РФ и США по Украине

Ряд западных дипломатов в ООН пытаются сорвать российско-американские мирные переговоры по Украине. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что представители Великобритании и некоторых стран Евросоюза «моментально "переобулись"». В частности, пояснил дипломат, ранее на Западе призывали Москву прекратить «неспровоцированную агрессию» и вывести войска из Украины. Однако теперь Россию обвиняют в нарушении предлагаемого президентом США Дональдом Трампом перемирия и призывают пойти на бессрочное прекращение огня.

Ранее сообщалось, что разногласия между США и Европой по поводу частичного допуска России к системе SWIFT могут сорвать мирные переговоры по Украине. «То, что обещало стать полезным, небольшим шагом вперед, было перехвачено европейскими и украинскими усилиями по блокированию незначительных уступок России», — отметило издание Responsible Statecraft.