Госдума запретила принимать на работу в школы одну категорию учителей

ГД запретила преподавать учителям с дипломами частных организаций допобразования

Госдума (ГД) сразу во втором и третьем чтении приняла закон, запрещающий принимать на работу в школы педагогов с дипломами о дополнительном образовании, полученными в частных организациях. Это следует из данных, опубликованных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Как отмечается в пояснительной записке, с 1 сентября 2026 года для допуска к педагогической деятельности и подтверждения квалификации преподавателям необходимо будет получить дополнительное профессиональное образование в государственных организациях, либо на федеральной территории «Сириус» или в инновационном центре «Сколково». Кроме того, документ закрепляет повышение квалификации только по профилю учителя. Для получения нового профиля педагогам предстоит пройти переподготовку.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин привел в Telegram данные, согласно которым в 2023 году переобучение педагогов осуществляли 7 тысяч организаций, из которых 15 процентов не имеют статуса учебного или научного центра. При этом 155 тысяч курсов переподготовки и 38,7 тысячи программ повышения квалификации организованы дистанционно. По словам политика, в России открыто рекламируется возможность получения онлайн практически любых дипломов.

«Все это ставит под сомнение качество переобучения преподавателей, а также размывает реальную картину оснащенности педагогическими кадрами системы образования. В результате в некоторых школах один учитель, имея на руках купленные в интернете у частных фирм документы, преподает несколько предметов, в том числе несмежных», — подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Ранее в России детей мигрантов начали тестировать перед приемом в школы на знание русского языка. Первые результаты новых правил депутаты обсудят в рамках работы Совета законодателей.