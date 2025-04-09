Гуцул прокомментировала решение суда о домашнем аресте

Глава Гагаузии Гуцул: Мы будем доказывать свою невиновность

Глава Гагаузии Евгения Гуцул прокомментировала решение суда о ее домашнем аресте, указав, что продолжит доказывать свою невиновность. Ее слова передает РИА Новости.

«Это тоже очень большое ограничение. Конечно, мы будем опротестовывать и дальше доказывать свою невиновность. Дело в том, что и прокуратура и правоохранительные органы действовали по этому делу исключительно из политических мотивов. (...) Гагаузия ждет, Гагаузия требует моего присутствия. Спасибо, что судья дал возможность сегодня обнять своих детей», — сказала политик.

Ранее Гуцул смягчили меру пресечения. Ее переведут под домашний арест сроком на 30 суток, приговор в зале заседания встретили аплодисментами.

До этого Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Ей предъявили обвинение по четырем статьям, связанным с нелегальным финансированием избирательной кампании на выборах башкана Гагаузии в 2023 году.