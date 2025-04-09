Гуцул смягчили меру пресечения

Главу Гагаузии Гуцул перевели под домашний арест

Башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул перевели под домашний арест. Об этом говорится в приговоре суда в Кишеневе, передает местное издание Newsmaker в своем Telegram-канале.

Сообщается, что Гуцул переведут под домашний арест сроком на 30 суток. Адвокат башкана заявила, что опротестует решение и потребует ее полного освобождения.

Приговор в зале заседания встретили аплодисментами. «Я увижу свою семью и своих деток. Спасибо моим защитникам», — заявила Гуцул после оглашения решения.

26 марта, ночью Евгению Гуцул задержали в аэропорту столицы Молдавии — в Кишиневе. Ей предъявили обвинение по четырем статьям, связанным с нелегальным финансированием избирательной кампании на выборах башкана Гагаузии в 2023 году.