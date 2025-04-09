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15:41, 9 апреля 2025Силовые структуры

Изрезавшего ножом ребенком на детской площадке в Подмосковье задержали

МВД задержало подростка, изрезавшего ножом 10-летнего мальчика в Дмитрове
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали четырнадцатилетнего подростка, подозреваемого в расправе над 10-летним мальчиком на детской площадке в Дмитрове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД по Московской области.

Юноша был задержан на станции Икша. По данным Telegram-канала Mash, до этого он ударил себя ножом и попытался выдать это за нападение потерпевшего.

Как уточнили «Ленте.ру» в подмосковном главке Следственного комитета России, уголовное дело уже возбуждено по статье 105 («Убийство») УК РФ. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Об обнаружении изрезанного ребенка на детской площадке стало известно 9 апреля. Прохожие сразу же вызвали скорую помощь, однако спасти потерпевшего не удалось.

Предварительно, трагедия произошла после драки. Другие подробности не раскрываются.

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