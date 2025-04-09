Следователи показали место расправы над 10-летним мальчиком в Подмосковье

СК сняло на видео место убийства 10-летнего мальчика в Дмитрове

Начало событий в новости Изрезавшего ножом ребенком на детской площадке в Подмосковье задержали

В Подмосковье сотрудники Следственного комитета сняли на видео место расправы над 10-летним мальчиком в Дмитрове. Соответствующим видео с «Лентой.ру» поделились в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

На видео показано, как сотрудница правоохранительных органов проходит место преступления с металлоискателем.

По данным следствия, после расправы над ребенком подросток пытался инсценировать нападение на себя. Ему была оказана своевременная помощь. В ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение и будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что в расправе над ребенком подозревается 14-летний подросток. Его задержали. Уголовное дело возбуждено по статье 105 («Убийство») УК РФ.

