После расправы над 10-летним мальчиком подросток инсценировал нападение на себя

Убивший мальчика в Дмитрове подросток пытался инсценировать нападение на себя

Начало событий в новости Следователи показали место расправы над 10-летним мальчиком в Подмосковье

В Подмосковье расправившийся с 10-летним мальчиком в Дмитрове 14-летний подросток пытался инсценировать нападение на себя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По данным следствия, предварительно установлено, что подозреваемый поссорился со школьником и ударил его ножом, а потом скрылся. После этого он пытался инсценировать нападение на себя, но его спасли, своевременно оказав медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что подростка задержали. В ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.