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19:21, 9 апреля 2025Силовые структуры

После расправы над 10-летним мальчиком подросток инсценировал нападение на себя

Убивший мальчика в Дмитрове подросток пытался инсценировать нападение на себя
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Следователи показали место расправы над 10-летним мальчиком в Подмосковье

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Подмосковье расправившийся с 10-летним мальчиком в Дмитрове 14-летний подросток пытался инсценировать нападение на себя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По данным следствия, предварительно установлено, что подозреваемый поссорился со школьником и ударил его ножом, а потом скрылся. После этого он пытался инсценировать нападение на себя, но его спасли, своевременно оказав медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что подростка задержали. В ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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