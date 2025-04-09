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09:02, 9 апреля 2025Наука и техника

Описана опасность космического мусора на орбите Земли

В ESA нашли на околоземной орбите десятки тысяч единиц космического мусора
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NASA / Globallookpress.com

Количество выведенных из строя спутников на орбите Земли превысило количество работающих аппаратов. Об этом говорится в отчете Европейского космического агентства (ESA).

В материале агентства уточняется, что в начале 2025 года на орбите Земли зафиксировано около 40 тысяч спутников, причем лишь 11 тысяч из них являются действующими. По словам специалистов, вероятность столкновения между объектами на орбите выросла.

Ученые ESA заявили, что в конечном итоге растущая плотность космического мусора приведет к эффекту Кесслера — описываемое в теории развитие событий, при котором космический мусор приводит к непригодности ближнего космоса для практического использования. Специалисты подчеркнули, что всего на околоземной орбите около 54 тысяч единиц объектов размером более 10 сантиметров. При этом около 130 миллионов объектов имеют размер от 1 миллиметра до 1 сантиметра. Крошечные частицы мусора могут нанести значительный ущерб действующим спутникам и космическим аппаратам.

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«Это означает, что недостаточно просто не добавлять новый мусор: необходимо активно очищать космическое пространство от мусора», — заметили составители отчета. Однако они признали, что новые стратегии по утилизации космических объектов работают: количество контролируемых входов в атмосферу целых ступеней ракет и спутников в 2024 году было выше, чем в предыдущие годы.

В марте специалисты Массачусетского технологического института (MIT) описали негативные последствия изменения климата Земли для спутников. По оценке ученых, из-за выброса углекислого газа пропускная способность низкой околоземной орбиты со временем снизится.

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