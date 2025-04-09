Компаниям из США предрекли «тяжелый удар» в случае отказа от помощи Украине

Breaking Defense: Остановка помощи Украине снизит доход спутниковых компаний США

Потенциальная остановка помощи Украине снизит доход компаний из США, специализирующихся на предоставлении коммерческих спутниковых изображений, сделанных с помощью радиолокаторов с синтезированной апертурой (Synthetic Aperture Radar, SAR). Об этом сообщает Breaking Defense.

«Крис Куилти, основатель аналитической компании Quilty Space, согласился с тем, что если финансирование Украины со стороны США прекратится, это "станет безумно тяжелым ударом" для развивающихся компаний, занимающихся дистанционным зондированием, в том числе предоставляющих данные с использованием SAR», — говорится в статье.

Издание со ссылкой на нескольких представителей отрасли и аналитиков рынка утверждает, что с февраля 2022 года крупнейшим покупателем таких коммерческих данных стало правительство США, особенно Национальное управление военно-космической разведки (NRO).

Бывший руководитель коммерческих программ в Национальном агентстве геопространственной разведки США (NGA) Дэвид Готье рассказал, что ведущие мировые поставщики данных SAR — компании Umbra Space, ICEYE и Capella Space — после принятия законопроекта о помощи Украине и Израилю в 2024 году получили задание делать радиолокационные изображения над украинской территорией.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что президент США Дональд Трамп относится к конфликту на Украине как к бизнесу.