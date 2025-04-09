Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:18, 9 апреля 2025Мир

Компаниям из США предрекли «тяжелый удар» в случае отказа от помощи Украине

Breaking Defense: Остановка помощи Украине снизит доход спутниковых компаний США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Потенциальная остановка помощи Украине снизит доход компаний из США, специализирующихся на предоставлении коммерческих спутниковых изображений, сделанных с помощью радиолокаторов с синтезированной апертурой (Synthetic Aperture Radar, SAR). Об этом сообщает Breaking Defense.

«Крис Куилти, основатель аналитической компании Quilty Space, согласился с тем, что если финансирование Украины со стороны США прекратится, это "станет безумно тяжелым ударом" для развивающихся компаний, занимающихся дистанционным зондированием, в том числе предоставляющих данные с использованием SAR», — говорится в статье.

Издание со ссылкой на нескольких представителей отрасли и аналитиков рынка утверждает, что с февраля 2022 года крупнейшим покупателем таких коммерческих данных стало правительство США, особенно Национальное управление военно-космической разведки (NRO).

Бывший руководитель коммерческих программ в Национальном агентстве геопространственной разведки США (NGA) Дэвид Готье рассказал, что ведущие мировые поставщики данных SAR — компании Umbra Space, ICEYE и Capella Space — после принятия законопроекта о помощи Украине и Израилю в 2024 году получили задание делать радиолокационные изображения над украинской территорией.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что президент США Дональд Трамп относится к конфликту на Украине как к бизнесу.

    Обсудить
    Последние новости

    Будущий канцлер Германии сделал жесткое предупреждение Трампу

    Один из готовивших расправу ради квартиры в центре Петербурга признал вину

    Туристка нарушила одно правило в национальном парке США и угодила в тюрьму

    Гуцул смягчили меру пресечения

    В России начали по-новому следить за вывозом мусора

    В российском городе пожаловались на обжигающие батареи в апреле

    Вице-премьер Сербии призвал перестать верить Евросоюзу

    Названы лучшие места для отдыха в плавучих домах в регионах России

    71-летний мужчина установил рекорд России в становой тяге

    Германия изменит миграционную политику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше