Политолог Рар: Для Трампа война является бизнесом

Президент США Дональд Трамп относится к конфликту на Украине как к бизнесу. В то время как канцлер ФРГ Олаф Шольц руководствуется моралью в этом вопросе. Об этом заявил в беседе с газетой «Взгляд» политолог Александр Рар.

«Для Трампа война — это бизнес. США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева», — указал он. Политолог отметил, что в Соединенных Штатах больше не верят в успех украинской стороны.

В то же время Шольц, по словам эксперта, «руководствуется моралью» и считает, что Украина «защищает свободу Европы». Поэтому немецкий политик считает необходимым вооружать ее бесплатно, полагает Рар. Кроме того, уточнил политолог, в Европе все еще «наивно верят в возможную победу Киева».

Ранее Трамп говорил о желании США получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на оказываемую ей помощь. Шольц, комментируя это предложение американского политика, обвинил его в эгоизме.