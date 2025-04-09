Крокодил утащил кричащую женщину в водохранилище

В Зимбабве крокодил утащил женщину, пришедшую к водохранилищу

В Зимбабве крокодил напал на женщину, пришедшую за водой. Об этом сообщает издание Newsday.

Крокодил подкрался к женщине, когда та набирала воду в водохранилище Кариба на реке Замбези. Это произошло на глазах мужчины, ловившего рыбу неподалеку. «Я услышал, как она кричит, бросился на помощь, но было поздно, — рассказал он. — Крокодил уже утащил ее в воду».

Издание утверждает, что в прошлом году женщина овдовела: ее муж утонул в том же водохранилище, когда его лодка перевернулась. Местные религиозные деятели утверждали, что ее преследует злой дух, и советовали девять месяцев держаться подальше от Карибы.

Ранее в индонезийском городе Панкалпинанг, провинция Банка-Белитунг, нашли останки 45-летней женщины, пропавшей после нападения крокодила. Останки заметил рыбак, пресекавший реку на лодке.