Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:03, 9 апреля 2025Из жизни

Назван последний обед перед казнью заключенного с крайней степенью ожирения

В США казнили 48-летнего Майкла Танци, страдавшего крайней степенью ожирения
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В американском штате Флорида казнили 48-летнего Майкла Танци, приговоренного к высшей мере наказания за похищение женщины и расправу над ней. Об этом сообщает издание New York Post.

Адвокаты Танци пытались добиться отмены приговора, ссылаясь на то, что у него крайняя степень ожирения и боли в пояснично-крестцовой области. По их словам, из-за этого инъекция может причинить ему нестерпимые страдания. Верховный суд штата Флорида признал аргументы несостоятельными.

Во вторник, 8 апреля, приговор был приведен в исполнение. Перед этим заключенному подали последний обед, состоящий из свиной отбивной, бекона, жареной картошки, кукурузы, газированного напитка, мороженого и шоколадного батончика.

Материалы по теме:
Палач по призванию Он посвятил жизнь казням и потерял все из-за одной ошибки
Палач по призваниюОн посвятил жизнь казням и потерял все из-за одной ошибки
8 ноября 2018
Проклятый дом В американском интернате больше ста лет пытали детей. Выжившим никто не верил
Проклятый домВ американском интернате больше ста лет пытали детей. Выжившим никто не верил
29 апреля 2019

В 2000 году Танци похитил, изнасиловал и задушил женщину, работавшую в газете Miami Herald. Вскоре его поймали, и он предстал перед судом. Присяжные единогласно рекомендовали приговорить его к высшей мере наказания. После этого он почти 25 лет провел за решеткой.

Ранее сообщалось, что приговор 73-летнему маньяку Томасу Кричу не смогли привести в исполнение из-за его слабых вен. Несмотря на это, он успел съесть последний обед, состоявший из жареной курицы, картофельного пюре с подливкой, кукурузы, булочки и мороженого.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов

    В джунглях Конго снова заметили чудовище, похожее на живого динозавра. Как ученые объясняют его существование?

    36-летняя женщина родила здоровую дочь после пересадки матки

    Назван последний обед перед казнью заключенного с крайней степенью ожирения

    Пентагон раскрыл роль России в военном присутствии США в Европе

    114 миллионов рублей вложат в развитие туризма одного региона России

    Торговле США и Китая предрекли резкое сокращение из-за пошлин Трампа

    Глюкоза в прозрачном наряде показала ягодицы крупным планом на видео

    Дачникам назвали лучшие культуры для посадки в апреле

    Российского стримера в Европе сбила машина во время прямого эфира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше