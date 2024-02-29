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14:02, 29 февраля 2024Из жизни

Появились подробности о неудавшейся попытке казни самого странного маньяка США

KIVI-TV: 73-летнего преступника Томаса Крича не смогли казнить из-за слабых вен

Фото: Idaho Department of Correction / AP

Приговор 73-летнему Томасу Кричу не смогли привести в исполнение из-за его слабых вен. Подробности неудавшейся попытки осуществить высшую меру появились на KIVI-TV.

Преступника, которого иногда называют самым странным маньяком в США, должны были лишить жизни посредством инъекции. Процедуру планировали начать 28 февраля в 10:00 по времени штата Айдахо (20:00 по московскому времени, — прим. «Ленты.ру»). На последний обед Крич заказал себе жареную курицу, картофельное пюре с подливкой, кукурузу, булочки и мороженое. После трапезы его доставили на место приведение приговора в исполнение. В качестве свидетелей на процедуре присутствовали шесть представителей властей, включая генерального прокурора штата Рауля Лабрадора, а также четыре представителя СМИ.

Однако сотрудники тюрьмы не смогли установить Кричу катетер капельницы. Сначала они не могли «получить доступ к венам» преступника, а когда катетер все-таки был зафиксирован, сочли, что вена слишком слабая, и процедура может сорваться. После этого директор Департамента исправительных учреждений штата Айдахо Джош Тевальт принял решение признать процедуру несостоявшейся и вернуть Крича в камеру. В полночь 29 февраля ордер на исполнение приговора истек.

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На данный момент приговор отложен на неопределенный срок, а сотрудники тюрьмы подготовили камеру Крича «для его длительного пребывания в ней». Прокурор Лабрадор назвал произошедшее печальным днем для семей пострадавших от действий Крича.

Преступник находился в заключении 50 лет, и 41 год из них дожидался приведения в исполнение приговора. За это время он стал близким приятелем для многих сотрудников тюрьмы. Отмены приговора добивались не только правозащитники, но и многие тюремщики. Странная репутация Крича родилась во многом из того, что точное количество его преступлений никто не может назвать. Сам он в разное время говорил, что их было от 26 до 42. Официально считается, что их было пять, хотя возможна причастность еще к четырем.

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      Никита Савин
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