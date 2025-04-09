Лавров рассказал о попытках России «встряхнуть» Запад

Лавров: РФ старается встряхивать Запад в борьбе с попытками переписать историю

Россия уже не первый год пытается «встряхивать» страны Запада в борьбе с их стремлением переписать историю. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

По его словам, западные государства на протяжении долгого времени старались предать забвению историю. Еще задолго до начала российской спецоперации на Украине они предпринимали попытки подорвать и очернить роль СССР и поставить на одну доску победителей и побежденных, отметил министр.

Ранее Лавров предположил, что Запад, наверное, уже не верит ни в кого, кроме Сатаны. Он указал, что западные страны делают все для разрушения консенсуса и прекращения существования Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).