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14:39, 11 марта 2025Мир

Лавров обвинил Запад в поклонении Сатане

Глава МИД Лавров: Запад, наверное, уже не верит ни в кого, кроме Сатаны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Запад, наверное, уже не верит ни в кого, кроме Сатаны. Он делает все для разрушения консенсуса и прекращения существования Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Трансляция доступна на YouTube-канале МИД России.

«Мы по-прежнему верим, что только консенсус может спасти ОБСЕ, а Запад... Не знаю, во что он верит, наверное, уже ни в кого, кроме Сатаны», — заявил министр.

Ранее Лавров заявил, что Москва передала ОБСЕ список российских журналистов, погибших с начала 2022 года. Сообщается, что данные об этом министр передал генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу. Лавров также вручил ему письмо председателя Союза журналистов России (СЖР) Владимира Соловьева, посвященное этой теме.

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