Марочко рассказал о прорыве обороны ВСУ у Торского

Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ у Торского в ДНР

Российские военнослужащие в ходе активных боевых действий прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Торского в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Нашим войскам удалось прорвать оборону противника северо-восточнее Торского и продвинуться более, чем на два километра к населенному пункту», — уточнил Марочко. По словам собеседника агентства, в настоящий момент российские бойцы начали закрепляться на северных и восточных окраинах Торского.

Он отметил, что на фоне продвижения войск РФ командование ВСУ спешно перебрасывает на участок дополнительные силы в попытке стабилизировать обстановку.

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под огневой контроль участок трассы западнее Катериновки в ДНР. Таким образом, отрезок трассы Новое-Петровское стал практически недоступен для логистических поставок Вооруженных формирований Украины (ВФУ).