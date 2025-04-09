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07:40, 9 апреля 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о прорыве обороны ВСУ у Торского

Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ у Торского в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские военнослужащие в ходе активных боевых действий прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Торского в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Нашим войскам удалось прорвать оборону противника северо-восточнее Торского и продвинуться более, чем на два километра к населенному пункту», — уточнил Марочко. По словам собеседника агентства, в настоящий момент российские бойцы начали закрепляться на северных и восточных окраинах Торского.

Он отметил, что на фоне продвижения войск РФ командование ВСУ спешно перебрасывает на участок дополнительные силы в попытке стабилизировать обстановку.

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под огневой контроль участок трассы западнее Катериновки в ДНР. Таким образом, отрезок трассы Новое-Петровское стал практически недоступен для логистических поставок Вооруженных формирований Украины (ВФУ).

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