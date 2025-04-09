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06:19, 9 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска взяли под контроль участок трассы в ДНР

Марочко заявил о взятии под контроль ВС России участка трассы в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы (ВС) России взяли под огневой контроль участок трассы западнее Катериновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Таким образом, отрезок трассы Новое-Петровское стал практически недоступен для логистических поставок Вооруженных формирований Украины (ВФУ), рассказал собеседник агентства.

По его словам, взятие под контроль трассы существенно осложнит снабжение украинских войск в населенном пункте Петровское в Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли у рубежей ЛНР почти 5,4 тысячи военнослужащих и иностранных наемников. Отмечается, что наибольший ущерб украинским солдатам нанесли военные группировки войск «Юг».

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