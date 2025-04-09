Российские войска взяли под контроль участок трассы в ДНР

Марочко заявил о взятии под контроль ВС России участка трассы в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под огневой контроль участок трассы западнее Катериновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Таким образом, отрезок трассы Новое-Петровское стал практически недоступен для логистических поставок Вооруженных формирований Украины (ВФУ), рассказал собеседник агентства.

По его словам, взятие под контроль трассы существенно осложнит снабжение украинских войск в населенном пункте Петровское в Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли у рубежей ЛНР почти 5,4 тысячи военнослужащих и иностранных наемников. Отмечается, что наибольший ущерб украинским солдатам нанесли военные группировки войск «Юг».