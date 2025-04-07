Марочко: ВСУ за неделю потеряли у рубежей ЛНР почти 5,4 тыс. солдат и наемников

Вооруженных силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли у рубежей Луганской Народной Республики (ЛНР) почти 5,4 тысячи военнослужащих и иностранных наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Отмечается, что наибольший ущерб украинским солдатам нанесли военные группировки войск «Юг».

Эксперт подчеркнул, что за неделю силы РФ также уничтожили 65 орудий полевой артиллерии, 16 танков, 18 полевых складов с боеприпасами, 18 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также более 200 различных боевых машин ВСУ.

Однако в целом, по мнению Марочко, ситуация на линии фронта у ЛНР «продолжает оставаться напряженной».

Ранее Марочко рассказал о наступлении российских войск на сватовско-кременском направлении. По его словам, Вооруженные силы России продвинулись у сел Новое и Катериновка.