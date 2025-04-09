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10:08, 9 апреля 2025Бывший СССР

Медведчук назвал Зеленского могильщиком Украины

Медведчук: Зеленский войдет в историю Украины как могильщик
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский войдет в историю страны как могильщик. Об этом на сайте движения «Другая Украина» заявил председатель совета организации, бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик отметил, что в новых учебниках истории для старшеклассников Зеленского указывают как великого реформатора, который открыл рынок продажи земли, а также построил почти половину дорог в стране. Однако, по словам Медведчука, школьникам не рассказывают, что в народе проект «Большая стройка» называли «Большой кражей».

Он также подчеркнул, что настоящими достижениями Зеленского являются «бусификация» украинских мужчин, их бегство через границу, коррупция среди чиновников и военных, а также нищее и бесправное положение народа.

«Это то, что реально останется в истории, и вычеркнуть это никак из истории и народной памяти не выйдет. Как не выйдут из народной памяти его жадность, бахвальство, лживость и полное неумение управлять страной», — написал председатель совета движения «Другая Украина».

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Украина не соответствует ни одному из ключевых критериев для вступления в Европейский союз. По его словам, в Киеве процветает коррупция, а экономика страны оказалась разрушена.

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