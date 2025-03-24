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10:33, 24 марта 2025Бывший СССР

Медведчук заявил о несоответствии Украины критериям членства в Евросоюзе

Медведчук: Киев не соответствует ни одному из ключевых критериев членства в ЕС
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Украина не соответствует ни одному из ключевых критериев для вступления в Евросоюз. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской колонке для портала «Смотрим.ру».

«Киев, погрязший в коррупции, с разрушенной экономикой и тотальной зависимостью от западной помощи, не соответствует ни одному из ключевых критериев членства в ЕС», — написал Медведчук.

По его словам, ситуация ухудшается с каждым днем с крахом экономики, «правовым беспределом» и установлением диктатуры в республике.

Он добавил, что обремененная долгами Украина не может существовать без внешней помощи, потому, в случае вступления в ЕС, проблемы республики лягут на плечи европейских налогоплательщиков.

Ранее Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, согласившись на предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии, пошел на хитрость, чтобы столкнуть Москву и Вашингтон. Он отметил, что власти Украины приучены не выполнять никаких соглашений.

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