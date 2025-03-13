Медведчук: Зеленский пошел на хитрость с перемирием, чтобы столкнуть РФ и США

Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись на предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии, пошел на хитрость, чтобы столкнуть Москву и Вашингтон. Ни ему, ни коллективному Западу, нельзя доверять, такое мнение выразил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, его заявление опубликовано на сайте движения.

«Зеленский понимает, что США не желают слушать от него доводы о невозможности прекращения войны, потому он пошел на хитрость, согласившись на прекращение огня, но лихорадочно ищет повод столкнуть Вашингтон и Москву лбами», — указал Медведчук. Он отметил, что власти Украины приучены не выполнять никаких соглашений.