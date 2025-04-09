МИД потребовал провести «серьезный разговор» с США

Посол Дарчиев: Россия намерена провести серьезный разговор с США

Российская сторона намерена провести серьезный разговор с США по возврату дипломатической собственности, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. Его цитирует ТАСС.

«Настроены также на серьезный разговор о возврате российской стороне незаконно изъятой дипсобственности, что имеет ключевое значение для возвращения к нормальности всего двустороннего досье», — подчеркнул дипломат.

Дарчиев также указал, что на повестке переговоров будет восстановление прямого авиасообщения между Россией и США. По его словам, это упростило бы официальные контакты сторон, а также «стимулировало бы бизнес, облегчило бы жизнь простым людям по обе стороны океана».

Ранее американские высокопоставленные чиновники рассказали журналу Politico, что в Белом доме сомневаются в способности спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа защитить национальные интересы США в ходе предстоящих переговоров с Россией.