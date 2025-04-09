Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:57, 9 апреля 2025Мир

МИД потребовал провести «серьезный разговор» с США

Посол Дарчиев: Россия намерена провести серьезный разговор с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российская сторона намерена провести серьезный разговор с США по возврату дипломатической собственности, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. Его цитирует ТАСС.

«Настроены также на серьезный разговор о возврате российской стороне незаконно изъятой дипсобственности, что имеет ключевое значение для возвращения к нормальности всего двустороннего досье», — подчеркнул дипломат.

Дарчиев также указал, что на повестке переговоров будет восстановление прямого авиасообщения между Россией и США. По его словам, это упростило бы официальные контакты сторон, а также «стимулировало бы бизнес, облегчило бы жизнь простым людям по обе стороны океана».

Ранее американские высокопоставленные чиновники рассказали журналу Politico, что в Белом доме сомневаются в способности спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа защитить национальные интересы США в ходе предстоящих переговоров с Россией.

    Обсудить
    Последние новости

    Ефремов дал первый комментарий после освобождения из колонии

    Решение звезды 90-х отречься от дочерей объяснили

    Руководителя УФСИН российского региона арестовали на два месяца

    У россиян появился новый быстрорастущий способ заработка

    Россия вышлет двух румынских дипломатов

    Киркоров поговорил с Петросяном и бросил курить

    Задержание призывавшего совершать теракты в отношении россиян мужчины попало на видео

    Военкоры сообщили о начале штурма ВС России населенного пункта в ДНР

    На Украине закупили куриные ножки для противостояния одной угрозе

    Залысины неожиданно стали трендом у мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше