США испугались переговорщиков Ирана и России

Politico: США опасаются волевых переговорщиков РФ и Ирана

Американские власти опасаются, что спецпредставителю президента США по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу придется столкнуться за столом переговоров с волевыми перговорщиками России и Ирана. Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Politico.

«Еще один фактор, который беспокоит представителей органов национальной безопасности: Россия и Иран порождают одних из самых волевых переговорщиков в мире», — пишет издание.

Собеседники Politico поделились что в Белом доме сомневаются в способности Уиткоффу защитить национальне интересы Штатов в ходе предстоящих переговоров.

Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры США и Ирана в субботу, 12 апреля, будут прямыми.