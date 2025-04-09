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23:28, 9 апреля 2025Мир

МИД Турции оценил перспективы прекращения огня на Украине

МИД Турции: Прекращение огня на Украине осложнено нюансами и реалиями
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Инициатива США о прекращении огня на Украине является позитивным моментом, однако реализация осложняется рядом нюансов и реалий. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире телеканала CNN Türk.

По его мнению, предложенные президентом США Дональдом Трампом инициативы столкнулись с трудностями. Из-за этого, по мнению министра, стоит рассмотреть другие методы урегулирования.

«Но я верю, что пока будет сохраняться воля в отношении прекращения огня, можно надеяться на позитивные изменения. У России есть свои мысли по поводу прекращения огня. У Украины, конечно, есть свои соображения. Обе стороны ведут обсуждения и выражают обеспокоенность», — сказал Фидан.

Он отметил, что настоящие мирные переговоры начались только сейчас.

Ранее бывший морпех Брайан Берлетик заявил, что Россия «не клюнула» на стратегию США по переговорам вокруг Украины, так как Вашингтон пытается одновременно выступать и посредником, и участником конфликта.

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