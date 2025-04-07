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17:51, 7 апреля 2025Мир

На Западе раскрыли уловку США в переговорах с Россией

Экс-морпех Берлетик: Россия не клюнула на стратегию США по переговорам
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россия «не клюнула» на стратегию США по переговорам вокруг Украины, так как Вашингтон пытается одновременно выступать и посредником, и участником конфликта. Об этом написал американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в своем аккаунте социальной сети X.

«Россия, судя по всему, на это не клюнула», — отметил военный аналитик.

Берлетик добавил, что администрация президента США Дональда Трампа лишь выдает себя за «посредника» и ее призывы как можно скорее завершить конфликт на Украине являются уловкой. Он указал, что реальным показателем стал бы отказ от военной помощи Киеву.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков сообщила, что американская делегация, участвовавшая в переговорах в Эр-Рияде, не сравнится с российскими переговорщиками, которыми являются опытные дипломаты. Авторы материала также отмечают, что первая публичная критика России со стороны Трампа является лишь признанием неспособности Вашингтона отстоять свои интересы в переговорах.

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