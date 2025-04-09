Мирная жительница пострадала во время атаки дрона ВСУ в российском городе

Гладков: Мирная жительница пострадала во время атаки дрона ВСУ в Шебекино

Мирная жительница пострадала во время атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что над городом системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник. Женщина получила баротравму из-за падения обломков дрона.

Пострадавшая сама обратилась в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь, добавил глава области.

По его словам, атакам украинских войск подверглись еще пять населенных пунктов региона: села Двулучное, Цибулевка, Грузское, Головчино и поселок Красная Яруга. Пострадавших при ударах нет, добавил Гладков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры боя с бойцом Вооруженных сил Украины на границе Белгородской области. В опубликованном ролике видно, что подлетевший дрон сбросил взрывное устройство на украинского солдата, находящегося между дорогой и лесополосой.