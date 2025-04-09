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17:12, 9 апреля 2025Россия

Кадыров показал кадры боя с ВСУ на границе в Белгородской области

Глава Чечни Кадыров показал кадры боя с ВСУ на белгородской границе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры боя с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Белгородской области.

«Бойцы в ходе воздушной разведки в направлении населенного пункта Демидовка обнаружили весьма самонадеянную личность. На административной границе с Российской Федерацией военнослужащий инженерной службы ВСУ осуществлял разминирование», — написал он.

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После обнаружения цели дроноводы приняли решение об уничтожении противника. На опубликованных кадрах видно, что подлетевший дрон сбросил взрывное устройство на украинского солдата, находящегося между дорогой и лесополосой.

Ранее Кадыров заявил, что батальон имени Шейха Мансура ведет бои с подразделениями Вооруженных сил Украины у границ России у Белгородской области. Он также показал кадры, на которых операторы беспилотных летательных аппаратов батальона сбрасывают снаряды с дронов.

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