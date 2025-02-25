Кадыров показал кадры боя с ВСУ у Белгородской области

Глава Чечни Кадыров показал кадры боя с ВСУ у границы РФ в Белгородской области

Батальон имени Шейха Мансура ведет бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границ России близ Белгородской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Кадыров показал кадры, на которых операторы беспилотных летательных аппаратов батальона сбрасывают снаряды с дронов на находящуюся в укрытиях пехоту противника.

«Желаю удачной охоты нашим воинам», — написал в блоге Кадыров.

Ранее в сети появилось видео с «дорогой смерти» в Курской области, усеянной уничтоженной бронетехникой ВСУ.