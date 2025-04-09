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08:34, 9 апреля 2025Забота о себе

Мужчин предупредили о синдроме «мертвой хватки» пениса при мастурбации

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт, сексолог Лоуренс Каннингем предупредил мужчин о развитии так называемого синдрома «мертвой хватки» пениса при мастурбации. Его слова приводит издание Metro.

Каннингем заявил, что этот синдром развивается из-за привычки чрезмерно сильно сжимать половой член во время мастурбации. Постоянное использование этого приема может привести к снижению чувствительности и трудностям с достижением оргазма при других формах сексуальной активности.

Врач подчеркнул, что синдром «мертвой хватки» не травмирует пенис. Однако он предупредил, что многие мужчины не осознают, что их привычки во время акта самоудовлетворения могут не только негативно сказаться на интимном здоровье, но и спровоцировать повышенную тревожность и проблемы в отношениях.

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Чтобы избавиться от этого синдрома, терапевт посоветовал изменить способ мастурбации: использовать более мягкие прикосновения и выбрать иной тип сексуальной стимуляции. Также, по его мнению, может помочь решить проблему и включение в процесс более осознанных и разнообразных эротических практик и сексотерапия.

Ранее Каннингем предупредил о последствиях долгого сексуального воздержания. По его словам, длительный отказ от половых контактов может привести к сухости влагалища и боли при попытке заняться сексом.

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