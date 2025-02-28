Врач предупредил о последствиях долгого сексуального воздержания

Долгое сексуальное воздержание может привести к сухости влагалища и боли при попытке заняться сексом. Об этом предупредил терапевт, врач общей практики Лоуренс Каннингем в беседе с Metro.

Каннингем рассказал, что боль во время полового контакта называется диспареуния. По его словам, чаще всего она возникает у молодых девушек, которые только начинают заниматься сексом и женщин в период менопаузы из-за гормональных изменений. Также неприятные ощущения могут возникнуть, если воздерживаться от половых контактов около года.

«Боль, ощущаемая у входа во влагалище, называется поверхностной, внутри влагалища — глубокой диспареунией», — рассказал врач. Он уточнил, что боль может быть острой или ноющей, проходит или значительно уменьшается, если остановить проникновение. Однако дискомфорт может оставаться еще какое-то время, отметил Каннингем.

Чтобы уменьшить неприятные ощущения, терапевт посоветовал соблюдать гигиену, использовать специальные смазки и не начинать половой контакт без адекватного возбуждения. «Если глубокая или поверхностная боль во время полового акта является постоянной, следует обратиться к врачу», — заявил врач.

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