Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 28 февраля 2025Забота о себе

Врач предупредил о последствиях долгого сексуального воздержания

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maksym Tymchyk / Unsplash

Долгое сексуальное воздержание может привести к сухости влагалища и боли при попытке заняться сексом. Об этом предупредил терапевт, врач общей практики Лоуренс Каннингем в беседе с Metro.

Каннингем рассказал, что боль во время полового контакта называется диспареуния. По его словам, чаще всего она возникает у молодых девушек, которые только начинают заниматься сексом и женщин в период менопаузы из-за гормональных изменений. Также неприятные ощущения могут возникнуть, если воздерживаться от половых контактов около года.

«Боль, ощущаемая у входа во влагалище, называется поверхностной, внутри влагалища — глубокой диспареунией», — рассказал врач. Он уточнил, что боль может быть острой или ноющей, проходит или значительно уменьшается, если остановить проникновение. Однако дискомфорт может оставаться еще какое-то время, отметил Каннингем.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
«Возраст максимальной свободы» Как подготовиться к менопаузе и пережить ее без проблем для здоровья и психики
«Возраст максимальной свободы»Как подготовиться к менопаузе и пережить ее без проблем для здоровья и психики
16 февраля 2023

Чтобы уменьшить неприятные ощущения, терапевт посоветовал соблюдать гигиену, использовать специальные смазки и не начинать половой контакт без адекватного возбуждения. «Если глубокая или поверхностная боль во время полового акта является постоянной, следует обратиться к врачу», — заявил врач.

Ранее россиянам назвали способы контролировать оргазм. Сексолог Милана Соколова считает, что главный секрет этого навыка в осознанности своего тела и знании, что доставляет удовольствие.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились кадры сброса трехтонной бомбы на бойцов ВСУ при наступлении в Курской области

      Сенаторы назвали условия возвращения в Россию иностранных автоконцернов

      Белла Хадид показала фигуру в топе и ультракоротких шортах

      Мужчина влюбился в мать бывшей одноклассницы и женился на ней

      В аэропорту Москвы сняли ограничения на полеты

      Каллас признала страх ЕС перед Россией

      Гидросамолет упал у берегов туристического острова и затонул вместе с людьми

      Два российских завода по сжижению газа остановили поставки

      В Раде рассказали о случаях вымогательства у солдат ВСУ командирами

      Трое молодых людей решили заработать на поджоге подстанции и получили срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше