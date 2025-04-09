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19:06, 9 апреля 2025Силовые структуры

Мужчина пригрозил россиянину игрушечным пистолетом и похитил у него миллионы

Тюменец похитил у мужчины 6 млн рублей, угрожая игрушечным пистолетом у банка
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Tikkyshop / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал жителю Тюмени игрушечным пистолетом у здания банка и похитил у него рюкзак с пятью миллионами рублей. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, потерпевший получил наличные в банке, вышел из здания и направился к машине. Тогда же на него напал неизвестный и, угрожая похожим на пистолет предметом, забрал все деньги и скрылся. Неподалеку от места преступления силовики обнаружили сам рюкзак, пару купюр, муляж пистолета, маски и очки, а в самом отделении банка — скрытую видеокамеру для дистанционного наблюдения за посетителями.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ. Во время обыска в его доме были изъяты часть похищенных денег, жесткие диски, скрытые камеры и другие предметы.

Ранее в Свердловской области мужчина пригрозил пистолетом газовщикам, отключившим ему плиту, и запер их на кухне.

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