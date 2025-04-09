Мужчина расправился с главой ГО и ЧС в российском регионе

Начальника отдела ГО и ЧС администрации Баевского района Алтая застрелили

На Алтае следователь предъявил обвинение 44-летнему местному жителю в расправе над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Потерпевший — Сергей Крицких, занимавший должность начальника отдела ГО и ЧС администрации Баевского района Алтайского края, уточняет ТАСС.

По данным ведомства, 4 апреля пьяный обвиняемый приехал к дому Крицких и выстрелил в него из охотничьего ружья. Мотивом расправы стали неприязненные отношения бытового характера. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге предъявили обвинение двум мужчинам за расправу, совершенную несколько лет назад.