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20:12, 8 апреля 2025Силовые структуры

Двоим россиянам предъявили обвинение за совершенную пять лет назад расправу

В Екатеринбурге предъявили обвинение двум мужчинам за убийство пять лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге предъявили обвинение двум мужчинам за расправу, совершенную несколько лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Свердловской области.

Им предъявлено обвинение по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное группой лиц») УК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2020 года мужчины находились в частном доме на улице Латышской, где у них произошел конфликт со знакомым. В ходе ссоры фигуранты нанесли пострадавшему множественные удары, в том числе молотком. Травмы, полученные потерпевшим, оказались несовместимы с жизнью.

Сразу установить преступников не удалось. В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет криминалисты повторно проанализировали материалы дела и определили наиболее вероятные версии. В результате их отработки удалось установить причастность к содеянному двух мужчин.

По ходатайству следователя они заключены под стражу. Продолжается установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что в российском городе повар-мигрант расправился с коллегой во время драки.

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